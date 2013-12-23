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بالصور..الأمن يفصل بين قريتين قبل وقوع اشتباكات بينهم بالدقهلية

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بالصور..الأمن يفصل بين قريتين قبل وقوع اشتباكات بينهم بالدقهلية بالصور..الأمن يفصل بين قريتين قبل وقوع اشتباكات بينهم بالدقهلية

الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الدقهلية المدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي من منع أهالي قرية الفشاشة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية من حرق منازل أحد العائلات بقرية أبو جلال التابعة لنفس المركز عقب قيام أحد أفراد قرية أبو جلال بقتل اثنين من أبناء القرية الأولى لوجود خلافات بينهم وقام بإطلاق النيران عليهم وإلقاء جثمانهم داخل أحد الترع.

حيث قامت الأجهزة الأمنية بالفصل بين القريتين بعد تجمهر الأهالى للانتقام من أهالى القرية الأخرى وفض الطريق المؤدى بين القريتين بعد قطعه من قبل الأهالي الغاضبين.

وكان قد تجمهر المئات منذ الصباح من أهالي قرية الفشاشة التابعة لمركز شربين بعد العثور على جثمان اثنين من أبناء القرية مصابين بطلقات نارية داخل أحد المصارف.

وتلقى اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بتغيب شخصين من احد القرى بشربين منذ يوم الجمعة الماضية، على الفور تم تشكيل فريق بقيادة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين وتم القيام بالتحريات والتوصل اليوم الاثنين إلى جثمان المتغيبين وهم “عماد صبرى حسونة 22 سنة نجار مسلح ومحمد القياس النادى 20سنة نجار موبيليا” والعثور على جثمانهما في مصرف ابو جلال مصابين بطلقات نارية.

وبتكثيف البحث تم ضبط “الدسوقي صبري” من قرية أبو جلال التابعة للمركز، وجارى التحقيق معه بعد اعترافه بالجريمة بعد تضيق الخناق عليه.

 

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