خالد داوود: التصالح مع الإخوان يخدم الاستقرار

كتب : الوطن منذ 50 دقيقة

أكد خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أنه طرح بالأمس على رئيس الجمهورية عدلي منصور فكرة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية مع الإخوان.

وأضاف المتحدث باسم حزب الدستور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على الهوا"، مع الإعلامي جمال عنايت: طلبي لرئيس الجمهورية ما هو إلا محاولة لتهدئة الأمور وحدوث استقرار في ظل هذه المرحلة، بعد تفاقم الأمور لدرجة لا يمكن السكوت عليها.

وشدد "داوود" على أنه يثق بشكل كبير في وجود أشخاص يتمتعون بدرجة كبيرة من العقل داخل التيارات الإسلامية، من الممكن أن يعترفوا بخارطة الطريق، ويعتبروا أن ما حدث مجرد فشل في حكم الإخوان خلال فترة الرئيس مرسي.

وطالب المتحدث باسم حزب الدستور، وسائل الإعلام الابتعاد بقدر الإمكان عن الخطاب الحاد والقوي للمؤيدين للتيارات الإسلامية، حتى تبدأ مرحلة اندماج من يؤيدون هذه التيارات، على حد تعبيره.

وأوضح "داوود" أن الرئيس وافق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة يجب أن تشهد احترام لحقوق الإنسان، والتعبير عن الآراء بكل حرية، بعيدًا عن القمع من قبل الجهات الأمنية، الذي يزيد من التوتر ولا يخدم خارطة الطريق.

يذكر أن داوود كان قد تعرض لاعتداء بسلاح أبيض من عناصر إخوانية أثناء مسيرة لهم في أكتوبر الماضي.