الببلاوى يجتمع بـ"الاقتصادية" ويبحث إجراءات تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التعاون الدولى والصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.

وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى أهم التعديلات على مشروع قانون المشروعات متناهية الصغر، فضلاً عن بعض تعديلات مشروعات القوانين الخاصة بالتمويل العقارى، وتسجيل العقارات، ومشروع قانون المطورين العقاريين، وهى القوانين التى سوف تسهم فى تنشيط السوق العقارى وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بتيسيرات مناسبة.

وقال السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أنه قد تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة إجراءات الحكومة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والتقدم المحرز فى تنفيذ خطة التحفيز التى أعلنتها الحكومة وتقدر بـ29.7 مليار جنيه فى مشروعات استثمارية ومشروعات البنية التحتية.

> كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالأداء الاقتصادى، وسوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الحيوية، وجهود وزارة التموين للرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

واستعرض الاجتماع، تقريراً حول مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، والذى يقع على مساحة 523 فداناً على مسافة 54 كيلو متراً من القاهرة، ويستهدف إنشاء 550 منشأة صناعية جديدة على الأقل وجذب استثمارات صناعية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، علاوة على زيادة فرص التشغيل المباشر وغير المباشر فى قطاع الجلود إلى نحو 75 ألف فرصة عمل خلال المراحل الثلاث للمشروع، بالإضافة إلى الهدف القومى للمشروع وهو القضاء على تلوث البيئة بمنطقة مجرى العيون من خلال نقل الصناعات الملوثة خارج المدن الرئيسية.

كما عرض وزير البترول آخر التطورات الخاصة بشركة شلاتين للثروة المعدنية التى تأسست فى نوفمبر 2012 لتقوم بأعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية فى الصحراء الشرقية بمدينة شلاتين والبحر الأحمر، بما فى ذلك إعادة استغلال مناجم الذهب القديمة الموجودة بالمنطقة، ومن ثم فسوف يسهم إنشاء الشركة فى تقنين أوضاع الاستغلال العشوائى للذهب الموجود بالرواسب الوديانية.