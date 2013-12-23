اليمن: اتحاد نقابات الطيران المدنى والأرصاد يعلق الإضراب لمدة يومين

أعلن وزير النقل اليمنى واعد باذيب تجاوب اتحاد نقابات الطيران المدنى والأرصاد بتعليق الإضراب الذى نفذه أعضاء النقابة اليوم الاثنين بمطارات الجمهورية، وذلك لمدة 48 ساعة.

جاء ذلك بعد اجتماع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدنى والأرصاد حامد أحمد فرج مع رئيس وممثلى اتحاد نقابات الطيران المدنى والأرصاد بمطار صنعاء الدولى عقب إضراب استمر أربع ساعات على خلفية مطالب بإعادة الأرصدة المالية للهيئة المصادرة من قبل وزارة المالية.

وقال وزير النقل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "اتحاد نقابات الطيران المدنى والأرصاد وافق على تعليق الإضرابات إلى بعد غد الأربعاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية".

وتابع قائلا: "أتقدم بالشكر لاتحاد النقابات لاستجابته لتعليق الإضراب كونه غير مسيس ولا يتبع أى طرف سياسى فضلا عن تقديرهم لحالات المسافرين من المرضى فى الداخل والخارج وحالات التنقل الداخلى والخارجى".

وأكد وزير النقل حرصه على مواصلة المتابعة شخصيا ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى والأرصاد لتلبية كافة مطالب اتحاد نقابات الطيران المدنى والأرصاد.

من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات الطيران المدنى والأرصاد إنه "سيتم استئناف الإضراب فى حال لم تنفذ كافة المطالب والمتمثلة باعتماد استقلالية الهيئة وفتح حساب الهيئة كما هو فى قانون إنشاء الهيئة واعتماد قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام الشئون المالية من موظفى الهيئة".

وكانت المطارات اليمنية الدولية شهدت إلغاء وتأجيل عدد من رحلات الخطوط الجوية القادمة والمغادرة من وإلى اليمن نتيجة الإضراب الذى استمر أربع ساعات.