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بحمولة تقارب مليوني طن.. عبور 41 سفينة قناة السويس على رأسها الصينية

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بحمولة تقارب مليوني طن.. عبور 41 سفينة قناة السويس على رأسها الصينية بحمولة تقارب مليوني طن.. عبور 41 سفينة قناة السويس على رأسها الصينية

كتب : أحمد فكري محمد عقل غيث الإثنين 23-12-2013 19:19

أعلنت إدارة هيئة قناة السويس عن عبور 41 سفينة بممر المجرى الملاحي للقناة، من كلا الاتجاهين، بصافي حمولة إجمالية "1,894,525" طن، وتضم 19 سفينة من الشمال، و22 من الجنوب.

وأضافت أن أكبر السفن القادمة من اتجاه الشمال هي الحاويات الصينية "COSCO HOPE"، وبلغت حمولاتها "146,646" ألف طن، وكانت قادمة من بلجيكا متجهة إلى الصين، كما أن أكبر السفن القادمة من الجنوب الحاويات الصينية "OOCL BRUSSELS" وبلغت حمولاتها "148,139" ألف طن، وكانت قادمة من الصين متجهة إلى هولندا.

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