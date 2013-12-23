قائد قوات التأمين بالشرقية: جاهزون للتعامل مع أي عقبات تعوق عملية الاستفتاء

كتب : نظيمة البحراوى منذ 55 دقيقة

قال العميد خالد فوزي، قائد قوات التأمين بالمحافظة، إن جميع عناصر التأمين جاهزة لتنفيذ أي مهمة والتعامل مع أي عقبات ستعوق سير عملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوميّ 14 و15 يناير المقبل، مشيرًا إلى وجود دوريات شرطة عسكرية وأمنية تجوب قطاعات المحافظة للتأمين ولمواجهة أي تهديدات محتملة قد تحدث وتتسبب في إفساد يوم الاستفتاء.

وأضاف أنه تم تجهيز غرفة عمليات باستاد جامعة الزقازيق للإشراف على عملية الاستفتاء.

وطالب إدارة المرور بالشرقية عدم السماح بأي شكل من الأشكال بوجود أي سيارات أو دراجات بخارية في محيط أي مركز انتخابي وإلا سيتم التعامل معها بكل حسم مع إبلاغ مركز القيادة بأي أجسام غريبة توجد بالمقر الانتخابي وعدم الاقتراب منها وستتم الاستجابة سريعًا للتعامل مع الموقف من خلال طاقم إزالة المفرقعات بالتنسيق مع قوات الأمن والحماية المدنية.