18 لاعبا في قائمة الزمالك .. غياب حازم وإبراهيم وشيكابالا

اختار حلمي طولان المدير الفني للزمالك 18 لاعبا للدخول في قائمة الفريق الذي يواجه المصري الأربعاء المقبل في أولى مبارياتهما في الدوري الممتاز باستاد عجرود.

وخرج من القائمة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لأزمته بسبب المستحقات، وحازم إمام ومحمد إبراهيم للإصابة، وعبد الواحد السيد لعدم اكتمال لياقته البدنية، بالإضافة إلى عرفة السيد وسعيد "قطة" لأسباب فنية.

واشتكى عرفة السيد المنضم حديثا للفريق بألام في الركبة، ولم ينجح في استكمال المران.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود فتح الله – صلاح سليمان – حمادة طلبة – ياسر إبراهيم – أحمد سمير – عمر جابر- محمد عبد الشافي

الوسط: أحمد توفيق – نور السيد – هاني سعيد – مصطفى فتحي – اسلام عوض – مؤمن زكريا – أحمد عيد

الهجوم: أحمد جعفر – أحمد علي