ممدوح عباس: أنا الرئيس الشرعي المنتخب للزمالك

تمسك ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق بمنصبه متحديا قرارات وزارة الرياضة بحل مجلسه.

وقال عباس في مداخلة هاتفية لبرنامج (الملاعب اليوم) "لن أتنازل عن حق الجمعية العمومية التي انتخبتني، فأنا الرئيس الشرعي المنتخب".

وتابع "لماذا يستقوى وزير الرياضة على الزمالك فقط ولم يحل مجالس إدارات الأهلي أو سموحة رغم أن مدتها انتهت مثلنا".

وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس إدارة الزمالك وعينت لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة كمال درويش.

وأضاف عباس "سأشكو للجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم ولن أتنازل أبدا عن حقي وحق أعضاء النادي".