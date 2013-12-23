وزيرة الصحة لعدد من المعاقين خلال تكريمهم: الدستور الجديد يضمن حقوقكم وكرامتكم

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل الإثنين 23-12-2013 18:18

شهدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمقر المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي بإمبابة، أمس، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الصحة إلى جانب دورها الطبي والصحي.

وكرّمت "الرباط"، خلال الاحتفال، عددًا من متحدّي الإعاقة وسلمتهم وسائل صناعية مساعدة، وعددًا من الميداليات وشهادات التقدير، لمتحدّي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطولات وميداليات في البطولة الدولية.

وأكدت وزيرة الصحة أن الهدف من الاحتفال هو توصيل رسالة للمجتمع المدني بضرورة دعم هذه الفئة، مشددة على ضرورة تأهيل المعاقين واندماجهم بالمجتمع، مشيرة إلى أن عدد متحدّي في مصر يبلغ نحو 9 ملايين مواطن.

وقالت إن متحدّي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع، لافتة إلى أن الدستور الجديد ضمن ما يحقق كرامة واندماج ذوي الإعاقة بالمجتمع ومشاركتهم في العمل والحياة الكريمة.

يذكر أن المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي يجري نحو 300 عملية شهريًا، ويتردد على عياداته نحو 7000 مريض شهريًا أيضًا، إضافة إلى تردد نحو 2000 مريض على قسم المعامل بالمعهد.