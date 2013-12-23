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مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض السرطان يستعرض أحدث أبحاث الأورام

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مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض السرطان يستعرض أحدث أبحاث الأورام مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض السرطان يستعرض أحدث أبحاث الأورام

بدأت اليوم الاثنين جلسات المؤتمر السنوى الثالث للجمعية المصرية لأمراض السرطان فى الفترة من 23: 24 من ديسمبر الجارى.

وصرح الدكتور مصطفى الصيرفى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر أنه تمت مناقشة أهم الأبحاث التى تم عرضها فى مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام " ASCO" الذى عقد بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، وأهم ما تم مناقشته الأبحاث الجديدة فى علاج سرطان الثدى باعتبار سرطان الثدى أكثر الأنواع شيوعا فى والعالم.

وهناك بحث تم عرضه عن استخدام مضاد للهرمون لفترة أكثر من 5 سنوات تمتد إلى 10 سنوات يمنح السيدة وقاية من الإصابة بالسرطان بعد العلاج الأولى للسرطان لمنع ارتجاع السرطان مرة أخرى فى الثدى.

وقال إن البحث الآخر عن استخدام العلاج الإشعاعى بديلا عن الجراحة فى الحالات المبكرة لأورام الثدى لعلاج الغدد الليمفاوية فى الإبط، حيث أظهرت النتائج أن العلاج الإشعاعى لا يقل فعالية وأكثر أمانا من الجراحة.

ومن الأبحاث الهامة استخدام أكثر من نوع واحد من العلاج الموجة فى بعض أنواع سرطان الثدى، حيث يعطى نتائج أفضل من استخدام العلاج الكيميائى منفردا.

وتم استعراض نتائج بحث تم على أكثر من 5000 حالة من حالات سرطان الثدى المبكر، حيث يمكن الاستغناء عن تشريح واستئصال الغدد الليمفاوية فى الإبط فى عدم وجود إصابة بالغدة البابية أو الحارثة والتى يمكن الكشف عنها باستخدام صبغات معينة أو النظائر المشعة بدلا من استئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط وما يصاحبها من مضاعفات وتتم المتابعة، وثبت أيضا أنه بعد مرور 10 سنوات، تم تأكيد فعالية هذا الأسلوب العلاجى مع تجنب حدوث الأعراض الجانبية لاستئصال الغدد الليمفاوية.

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مصر 365

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