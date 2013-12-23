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" إنفوجرافيك عربي " تقدم أول كتاب إرشادي لتصميم الإنفوجراف بالوطن العربي

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" إنفوجرافيك عربي " تقدم أول كتاب إرشادي لتصميم الإنفوجراف بالوطن العربي " إنفوجرافيك عربي " تقدم أول كتاب إرشادي لتصميم الإنفوجراف بالوطن العربي

كتب : نادية الدكروري منذ 4 دقائق

أصدر اليوم موقع " إنفوجرافيك عربي " ، الذي يعد مبادرة لمجموعة من المتخصصين بالسعودية ، كتاباً لتعليم تصميم الإنفوجراف يعد دليل إرشادي متكامل يصدر لأول مرة بالوطن العربي.

يحوي الكتاب ، المتاح تحميله من موقع " إنفوجرافيك عربي" ، تعريفاً للإنفوجرافيكس ، و خطوات تصميمها ، و عناوين لمواقع إلكترونية بمجال تصميم الإنفوجرافيكس.

" البحث عن فكرة رائعة " ، أولي خطوات تنفيذ إنفوجراف ناجح بحسب الدليل ، و يمكن الحصول علي أفكار من متابعة مواقع التواصل الإجتماعي مع مراعاة الفهم السريع للفكرة في حال تنفيذها. و ينصح الدليل بضرورة وضع رسم مبدئي يتضمن عنوان رئيس و عناوين فرعية و مقدمة و مراعاة إختيار الألوان.

أشار الكتاب لمجموعة من النصائح السريعة ؛شملت الحرص علي بساطة التصميم ، و تماسك البنية الأساسية ، و الربط بين الصور ، و البحث عن الحقائق الموثقة بالإحصاءات الدقيقة مع إضافة مصادر المعلومات ، و التخلص من الأخطاء الإملائية و النحوية، و أخيراً إضافة بيانات مصمم الإنفوجراف للتواصل مع الجمهور وتلقي ردود الأفعال.

و يطلق مصطلح " إنفوجرافيكس" علي فن تحويل المعلومات و البيانات و المفاهيم صعبة الفهم لصور و رسوم بطريقة جذابة.و لم ينتشر فن " الإنفوجرافكس " بالوطن العربي بالشكل الذي توقعه البعض ،بجانب إعتماده علي ترجمة "إنفوجرافيكس" أجنبية.

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