سفراء الدول الإفريقية بطرابلس يؤكدون دعمهم للشرعية في ليبيا

أكد سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى ليبيا دعمهم للشرعية في ليبيا المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، واستعدادهم لمساعدة ليبيا ومساندتها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها .

وأعرب السفراء خلال استقبالهم من قبل الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة وفاء بوقعيقيص، اليوم الاثنين، عن حرص ورغبة بلدانهم في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في المجالات كافة وبما ينعكس بالإيجاب على إنماء وتطوير القارة الإفريقية .

وجرى خلال هذه المقابلة التي عقدت اليوم بطرابلس بحث وتدارس جملة من المواضيع على الصعيد الإفريقي، وكيفية مساعدة ومساندة ليبيا بما تحتاجه حاليا.

أ ش أ