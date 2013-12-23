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القبض على”نقاش” أردني حاول تهريب 5 آلاف قرص مخدر بالمطار

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القبض على”نقاش” أردني حاول تهريب 5 آلاف قرص مخدر بالمطار القبض على”نقاش” أردني حاول تهريب 5 آلاف قرص مخدر بالمطار

مطار القاهرة

أحبطت قوات تأمين مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين محاولة راكب أردنى الجنسية تهريب 5 ألاف قرص ترامادول مخدرأثناء سفره إلي العاصمة الأردنية عمان.

جدير بالذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفرركاب الطائرة الأردينة المتجهة إلي عمان اشتبه أمين الشرطة في حقائب راكب أردني الجنسية يعمل “نقاش” لظهور أجسام غريبة داخل حقائبه بتفتيشها أمام العميد محمد عبد العال مدير إدارة التأمين بالمطارعثرعلي لفافات صغرة الحجم داخل ورق “سلوفان” أحمر اللوان بداخلها 5آلاف قرص ترامادول مخدر.

أمر اللواء علاء الدين علي مديرأمن المطار بإلغاء سفر الراكب واتخاذ الأجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة لحيازته أقراص مخدرة.

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