المصرية للمطارات: لجنة هندسية لمعاينة “الممر” بمطار أسيوط

أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن هناك لجنة متخصصة من القطاع الهندسي بالشركة ستقوم بزيارة مطار أسيوط لمعاينة الممروتحديد احتياجاته من الإصلاحات الفنية.

وأضاف نصر أنه لم يبت حتى الآن فى بدء العمل في إصلاحات ممر مطار أسيوط الدولى إلا بعد معاينة لجنة مختصة على أعلى مستوى من القطاع الهندسي ، لافتاً إلي أن التكلفة المتوقعة تتراوح ما بين إلي 80 و 90 مليون جنيه تشمل أعمال إصلاح الممر الرئيسي والترمك وجميع أعمال التسويات حول الممر لمواكبة كافة التطورات التى تنفذها الشركة على كافة المستويات.

أوضح جاد الكريم في تصريحات صحفية أن هناك خطط محكمة فى إطار زمنى لتطوير كافة المطارات المصرية على كافة المستويات ، تمهيداً لإعادة تجديد ترخيصها.

الجدير بالذكر أن المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى قام بجولة تفقدية لمطار أسيوط الدولى الأسبوع الماضى ضمن سلسلة الزيارات الدائمة لجميع المطارات التابعة لقطاع الطيران المدنى للاطمئنان على سير العمل ، وحركة الركاب وآليات التشغيل الآمن لكل مطار ، كما طالب فاضل المسئولين فى المطار بتسهيل الإجراءات اللازمة للركاب.