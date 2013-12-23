حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري لـ "حكومة دبي الذكية"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (44) لسنة 2013 بتشكيل المجلس الاستشاري لـ "حكومة دبي الذكية" برئاسة مدير عام "حكومة دبي الذكية" وعضوية تسعة أعضاء ممثلين لتسع جهات حكومية هي: القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة جمارك دبي، هيئة الصحة في دبي، وممثل عن حكومة دبي الذكية، على أن تُجري تسمية ممثلي الجهات من قبل مسؤوليها، وأن يُراعى في اختيارهم تمتعهم بالخبرة والكفاءة في مجال اختصاص المجلس.

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> وقد حدد القرار في مادته الثانية اختصاصات المجلس الاستشاري، وتضمنت- علاوة على الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009 بشأن إنشاء حكومة دبي الذكية- مجموعة من الاختصاصات؛ تتمثل أولاً في دراسة وإقرار الخطة الاستراتيجية العامة المُعدّة من قبل الدائرة، للتحول إلى الحكومة الذكية على مستوى الجهات الحكومية، ورفع توصياته إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك دراسة الخطط الاستراتيجية والمبادرات والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنات السنوية التي تقدمها الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية المعلومات وبالتحول إلى الحكومة الذكية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المعنية لاعتمادها.

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> وسيعنى المجلس الاستشاري كذلك وفقاً لما نص عليه القرار بإجراء المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والتحول إلى الحكومة الذكية، وبالتقييم الدوري للنتائج والإنجازات المتحققة من المبادرات والمشروعات المطبقة لديها في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن مستوى التحول للحكومة الذكية الذي حققته الجهات الحكومية بالتنسيق مع الدائرة، وعرضها على المجلس التنفيذي، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

من جانبه، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة "حكومة دبي الذكية": "إن تكليفنا بمهمة رئاسة هذا المجلس هو من دواعي فخرنا واعتزازنا.. ودافعً للمجلس، رئيساً وأعضاءً، لبذل كل الجهد الممكن لملاقاة الثقة الممنوحة لنا من قِبَل قيادتنا الرشيدة والدعم اللامحدود من سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دعم مسيرة التحول للحكومة الذكية."

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> وأكد أن المرحلة المقبلة موسومة بشعار لا تنازل عنه، وهو "دبي مدينة ذكية"؛ شعار اختاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ، مستشرفاً المستقبل الذي يصعب الحفاظ على مكتسباته إلا بوجود "حكومة ذكية" تسترشد بخطة استراتيجية تضع التوجهات في إطارها التطبيقي الصحيح، وتتغلب على المعوّقات التي قد تواجهها".

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> وأوضح سعادة ابن حميدان أن هذا العمل الكبير، بحجمه ومضمونه، يحتاج لإنجاحِه إلى تضافر جهود وإمكانات جميع الجهات الحكومية في دبي، وإلى تعاونها الإيجابي، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري سيضطلع بدور فعال في توحيد تلك الجهود ورفع مستوى التنسيق والمشاركة بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والتجارب والعمل وفق استراتيجية موحدة لتحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين.

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