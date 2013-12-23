بوتين يدعو إلى توفير 25 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى خلق 25 مليون فرصة عمل جديدة لذوى الاختصاصات المثمرة وعالية الأداء بحلول عام 2020.

وقال بوتين إن البيانات الحالية تظهر أنه حتى الوقت الحالى لم تثمر خطط الحكومة عن النتائج المرجوة منها، وأن الموضوع يفتقر إلى الدقة فى تنفيذ خرائط الطريق لزيادة الإنتاجية فى الاقتصاد الروسي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين انتقد سير عملية تنفيذ خطط زيادة حجم الاستثمارات فى الاقتصاد الروسي، وعمليات التحديث وتطوير أماكن العمل للاختصاصات عالية الأداء.

ودعا بوتين خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة واللجنة الرئاسية لرقابة إنجازات المؤشرات الهادفة للتنمية الاجتماعية، إلى رفع حجم الاستثمارات فى الاقتصاد بحيث لا تقل عن 25% من حجم الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015.