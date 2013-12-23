وفاة والد الفنّانة فرح بسيسو

شُيّع يوم أمس السبت والد الفنّانة الفلسطينية فرح بسيسو، الحاج حسام الدين بسيسو، إلى مثواه الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان.

وكتبت بسيسو عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيس بوك" في رثاء والدها الرّاحل: "أمير الأمراء، أجمل وأحسن وأرقى الرجال. كلّ الصّفات الجميلة تعلّمتها منك، الكرم، الحنّية، المسؤوليّة، الحب، إتقان العمل، الإخلاص، حبيبي.. بحبك ورح ضل حبّك".

وأضافت: "أنت في مكان أجمل يا أغلى الناس، أنت عند حبيبك، وحبيبنا اللي أحنّ وأكرم من كل خلقه"، طالبة من كلّ أصدقائها الدعاء للراحل بالرحمة، وقراءة الفاتحة لروحه.

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