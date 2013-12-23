سيدتي نت يكشف حقيقة زواج شيرين سراً!

انتشرت على نطاق واسع شائعة تفيد بزواج المطربة شيرين عبد الوهاب سراً من مدير أعمال المطرب محمد حماقي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، واعتبروا زواج شيرين زواجاً سرياً، لأنّ أيّ من الطرفين لم يعلن عنه.

"سيدتي نت" حاولت الاتصال بشيرين إلا أنها لم تردّ، في ما هاتفنا ياسر خليل، قال ضاحكاً في أول تصريح له: "هذا الخبر غريب بالطبع، فلم يحدث نهائياً أن تزوجت بشيرين. لكن الشائعة قد تكون انتشرت لأنني أصبحت المستشار الفني لها، وأصبح هناك صلة عمل بيننا، ويشهد عليه الألبوم الجديد المزمع صدوره قريباً".

وأنهى ياسر كلامه بالقول إنه متزوج، ولديه أبناء، وسعيد في حياته الزوجية، مضيفاً "أيّ شخص قريب مني ومن شيرين، حينما يسمع الشائعة فإنّه بالتأكيد سيضحك".

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