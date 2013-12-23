السجن خمسة أعوام لـ"سلفي" أردني قاتل في صفوف "النصرة" في سوريا

كتب : أ.ف.ب الإثنين 23-12-2013 16:13

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، حكما بالسجن لخمسة أعوام بحق سلفي أردني قاتل في صفوف جبهة النصرة في سوريا، وعاد إلى المملكة منتحلا صفة لاجئ سوري، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لخمسة أعوام بحق المتهم السلفي مصطفى خاطر، على خلفية تسلله إلى سوريا وقتاله ضمن صفوف جبهة النصرة ضد نظام الرئيس بشار الأسد".

وأضاف أن "خاطر" أُدين بتهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية وتعريضها لأعمال عدائية أو انتقامية على المواطنين أو الأموال".

وبحسب المصدر، فإن المدان احتج على الحكم لدى صدوره وهتف في المحكمة "الله أكبر". وأشار المصدر ذاته إلى أن خاطر "كان التحق بالمقاتلين من جبهة النصرة في سوريا وقاتل هناك بعد أن غادر الأردن بطريقة غير مشروعة".

وأضاف: "عاد إلى المملكة في شهر يونيو الماضي بهوية سورية ودخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة بصفته لاجئا، إلا أن الأجهزة الأمنية اكتشفت أمره".

وأصدرت ذات المحكمة في التاسع من الشهر الجاري حكما بالسجن لخمسة أعوام بحق سلفي أردني قاتل في صفوف جبهة النصرة في سوريا، قبل أن يعود إلى المملكة منتحلا صفة لاجئ سوري ليتلقى العلاج.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت مطلع الشهر الماضي أحكاما بالسجن بحق ثلاثة جهاديين وطبيب، جميعهم أردنيون، بعد إدانتهم بالتسلل إلى سوريا والقتال إلى جانب مقاتلي المعارضة السورية.

وبلغ عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن في سبتمبر الماضي على خلفية التسلل إلى سوريا والالتحاق بمقاتلي المعارضة 12 سجينا.

وبحسب قياديي التيار السلفي في الأردن، فإن المئات من أنصار التيار يقاتلون ضمن صفوف جبهة النصرة في سوريا.

وشدد الأردن، الذي يقول إنه يستضيف نحو 600 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

وكان مجلس الأمن الدولي أضاف في 31 مايو الماضي، جبهة النصرة الإسلامية السورية إلى لائحة المنظمات التي يعتبرها "إرهابية" والتي تفرض عقوبات عليها لعلاقتها بتنظيم القاعدة.