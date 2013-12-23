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مشايخ الطرق الصوفية بالسودان يطالبون بترتيب زيارة لهم للكونجرس الأمريكي

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مشايخ الطرق الصوفية بالسودان يطالبون بترتيب زيارة لهم للكونجرس الأمريكي مشايخ الطرق الصوفية بالسودان يطالبون بترتيب زيارة لهم للكونجرس الأمريكي

كتب : أ.ش.أ الإثنين 23-12-2013 17:43

طالب مشايخ للطرق الصوفية بالسودان، القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم جوزيف ستانفورد، بترتيب زيارة عاجلة لهم للكونجرس الأمريكي بواشنطن، لتوضيح الكثير من الحقائق عن السودان، ومطالبتهم بضرورة رفع اسم السودان من لائحة العقوبات وإعفائه من الديون .

وأكد ممثلو الطرق الصوفية، خلال زيارة المسئول الأمريكي لهم بضاحية "عد بابكر" بالخرطوم اليوم،إن السودان ليس بدولة إرهابية ولا متطرفة، مشيرين إلى أن غالبية أهله من المتصوفة.

من جانبه، وجه القائم بالأعمال الأمريكي الشكر لمضيفيه، وقال: "إنهم يحترمون الشعب السوداني عامة والطرق الصوفية خاصة"، مشيرا إلى أنه يرى أن التصوف المنهج الأمثل للحياة، ويجسد القيم الإسلامية المتمثلة في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .

وألمح ستانفورد إلى أن العلاقات الرسمية بين الخرطوم وواشنطن لا تمضي كما يود الطرفان، ولكنهم في المقابل يعملون لتعزيز العلاقات الشعبية في كل مجالاتها .

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