مستشار الرئيس للشؤون الدستورية ضيف "الحدث المصري" الليلة

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 23-12-2013 17:25

يحل المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، الليلة، ضيفًا على برنامج "الحدث المصري"، والذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري، على فضائية "العربية الحدث"، ويعد أول ظهور إعلامي للمستشار.

ويجيب المستشار على تساؤلات كثيرة، مثل الجدل الدائر بين هل تجرى الانتخابات الرئاسية أولا أو البرلمانية، وما إذا كان الأمر يحتاج إعلان دستوري مكمل أم يحتاج لمجرد قرار من الرئيس، كما يتحدث أيضا عن النظام الانتخابى المقبل، ولماذا لم يصدر من الرئاسة قرار باعتبار جماعة الاخوان "إرهابية".

ويجب صالح، عن السؤال الملح وهو "هل يترشح الرئيس المؤقت عدلي منصور في انتخابات الرئاسة، وإذا لم يترشح هل سيعود إلى رئاسة المحكمة الدستورية"؟.