وزير ألماني: لم يكن ينبغي منح قطر شرف استضافة مونديال 2022

(إفي) - انتقد وزير التعاون والتنمية الألماني جيرد مولر اليوم منح شرف تنظيم مونديال 2022 لقطر، قائلا إنه قرار لم يكن ينبغي اتخاذه.

وأكد مولر "لم أكن لأمنح المونديال مطلقا إلى قطر"، مضيفا أن مغزى الاستثمارات التي ستضخ في قطر ليس واضحا وأنه كان يجب في حالة جنوب أفريقيا التي استضافت مونديال 2010 بحث الأمر بصورة أكبر بعيدا عن الجانب الكروي.

وفسر المسئول تصريحاته أكثر فيما يتعلق بجنوب أفريقيا بقوله "من جانب كان أمامنا عرضا من أربعة أسابيع. من جانب آخر كان هناك فقر الشعب، يصعب التوفيق في هذا الأمر".

وبالنسبة لقطر أضاف أنه لم يتم إعطاء توضيحات فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الجوع، واللذين يجب أن يكونا مركز سياسة التعاون.