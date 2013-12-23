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مورينيو: رحلت عن ريال مدريد بناء على رغبتي

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مورينيو: رحلت عن ريال مدريد بناء على رغبتي مورينيو: رحلت عن ريال مدريد بناء على رغبتي

(إفي) - صرح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي، بأنه رحل عن تدريب ريال مدريد الإسباني بناء على رغبته الشخصية وليس نتيجة رغبة مسئولي النادي الملكي في ذلك.

وفي تصريحات أدلى بها مورينيو الليلة الماضية ونقلتها صحيفة (أس) على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، قال مورينيو: "رحلت عن ريال مدريد لأنني رغبت في ذلك وليس بناء على رغبتهم في رحيلي"، مؤكدا أنه لم يتول تدريب تشيلسي من أجل المال.

وفي هذا الصدد أشار البرتغالي: "كان أمامي أندية في دول أخرى وكان يمكنني أن أعمل فيها بسهولة وعلى الفور، فإذا كنت أسعى وراء المال لم أكن لأترك ريال مدريد لأنني كنت أتقاضى راتبا كبيرا كما أن عقدي كان يمتد لثلاثة أعوام إضافية".

وأضاف مورينيو أنه يتقاضى حاليا في تشيلسي راتبا أقل حيث يحصل على 10.3 مليون يورو، ليحل ثانيا من حيث المدربين الأعلى راتبا في العالم بعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونخ.

كما أوضح مورينيو أنه تولى تدريب تشيلسي نظرا لحبه للنادي حيث قال: "أنا هنا لأنني أحب النادي وأقدر مشروعه الذي يتميز بالاختلاف"، مبينا أن شروط عقده مع النادي الإنجليزي هو الأسوأ له خلال الستة أعوام الأخيرة.

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