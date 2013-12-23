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رونالدو رابع هدافي ريال مدريد في تاريخ الليجا

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رونالدو رابع هدافي ريال مدريد في تاريخ الليجا رونالدو رابع هدافي ريال مدريد في تاريخ الليجا

(إفي) - تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو المكسيكي هوجو سانشيز بالهدف الذي سجله أمس في فوز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 3-2 ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي النادي الملكي بتاريخ الليجا.

ويعد هذا الهدف رقم 165 لكريستيانو في الليجا حيث يتفوق عليه كل من كارلوس ألونسو سانتيانا (186) وألفريدو دي ستيفانو (216) وراؤول جونزاليس (228).

وسجل كريستيانو أهدافه الـ165 في 151 مباراة في حين أن سانشيز كان سجل 164 هدفا في 207 مباريات.

وكان هدف اللاعب هو رقم الـ72 لـ"صاروخ ماديرا" خارج ملعب سانتياجو برنابيو في الليجا، وفقا لما ذكره موقع ريال مدريد الرسمي.

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