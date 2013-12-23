إنيستا يوقع على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2018

(إفي) - وقع لاعب وسط فريق برشلونة، الإسباني الدولي أندريس إنييستا ظهر اليوم على تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى 2018 ، بحضور رئيس النادي ساندرو روسيل.

وحسبما أعلن النادي، فقد وقع اللاعب على عقد جديد يستمر بموجبه مع الفريق حتى 2018 ويتضمن امكانية تمديد عامين إضافيين، إذا ما لعب العدد الأدني من المباريات في الموسم الأخير له رسميا، والذي لم يحدده البرسا.

وبعد تجديد عقد نجم الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي وخط الوسط تشافي هرنانديز والدفاع كارليس بويول العام الماضي، وخسارة فيكتور فالديس الذي سيرحل بنهاية عقده في 30 يونيو، كان يتبقى فقط الإبقاء على واحد من أفضل اللاعبين وهو إنييستا، وذلك بعد نجاح النادي في تمديد عقد سرجيو بوسكيتس الصيف الماضي.

وحضر حفل التوقيع على العقد بالاضافة للاعب ورئيس النادي كلا من نائب الرئيس الرياضي جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا، بالإضافة لممثل اللاعب ووالديه وابنته فاليريا.

وكان العقد السابق لإنيستا (29 عاما) يمتد حتى 2015.

وانضم إنيستا، صاحب هدف التتويج بمونديال كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا لمنتخب بلاده، لصفوف ناشئي برشلونة في 1996 وكان عمره وقتها 12 عاما.