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ألكانتارا: ميسي الأفضل ولكن ريبري فاز بكل البطولات في 2013

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ألكانتارا: ميسي الأفضل ولكن ريبري فاز بكل البطولات في 2013 ألكانتارا: ميسي الأفضل ولكن ريبري فاز بكل البطولات في 2013

(إفي) - اتبع لاعب بايرن ميونخ الألماني، الإسباني تياجو ألكانتارا مبدأ الدبلوماسية في الاجابة على سؤال بخصوص من يراه أحق بالفوز بالكرة الذهبية.

ويتنافس كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة والفرنسي فرانك ريبري لاعب بايرن ميونخ الألماني على الجائزة.

وقال تياجو الذي فاز مؤخرا مع بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية اليوم في مؤتمر دعائي "ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم، ولكن ريبيري فاز بكل البطولات في 2013."

ومن المعروف أن تياجو كان زميلا سابقا لميسي ببرشلونة، في حين أن ريبري يلعب معه في البايرن.

وبخصوص وضعه الحالي مع النادي البافاري أضاف "لقد كان عاما معقدا، بسب عملية الانتقال، لم أتخيل أبدا أنني سأرحل عن البرسا، ولكني سعيد مع البايرن".

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