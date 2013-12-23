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محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للتصويت على الدستور في ذكرى أعياد النصر

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محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للتصويت على الدستور في ذكرى أعياد النصر محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للتصويت على الدستور في ذكرى أعياد النصر

كتب : هبة صبيح الإثنين 23-12-2013 16:23

كرم اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء مصطفى كامل المحافظ الأسبق، وعدد من المحافظين السابقين، ورموز المقاومة الشعبية، والدكتور عبدالخالق عفيفي، العميد السابق لكلية الخدمة الاجتماعية، في ذكرى احتفال المحافظة بالعيد القومي، وأعياد النصر في 23 ديسمبر، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، تحت إشراف الدكتور نعيم شلبي، عميد المعهد.

وقال قنديل، إن "جيش أثبت عبر التاريخ أن وطننا الغالي يتمكن على الأزمات"، ودعا المواطنين للنزول للصويت في الاستفتاء على الدستور القادم، معبرين عن رأيهم بحرية.

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