أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

بالصور| "الجيزة" تتحفظ على 10 سيارات ألقت مخلفات بالطريق العام

Google+ Print
بالصور| "الجيزة" تتحفظ على 10 سيارات ألقت مخلفات بالطريق العام بالصور| "الجيزة" تتحفظ على 10 سيارات ألقت مخلفات بالطريق العام

كتب : محمد الأبنودي الإثنين 23-12-2013 16:54

تحفظت مباحث مرافق الجيزة، اليوم، على 10 سيارات ألقت مخلفات الهدم والأتربة في الشوارع، بنطاق أحياء المحافظة.

وكانت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، بالتعاون مع مباحث مرافق الجيزة، نظمت حملة مكبرة على السيارات التي تلقي المخلفات بالطريق العام، وتعيق مرور السيارات بالشوارع.

قال اللواء أحمد هاني، المشرف العام على هيئة نظافة وتجميل الجيزة، إن رجال المتابعة بالهيئة بالتعاون مع مباحث المرافق، ألقوا القبض على أي سيارة مخالفة تلقى القمامة ومخلفات المباني في الشوارع والطرق الرئيسية، حيث تحفظوا على 10 سيارات نقل مخالفة، بعدما ألقوا مخلفات الهدم بالطريق العام بالمريوطية وعلى الطريق الدائري وشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وأضاف، أن غرامة إلقاء السيارات للمخلفات في الشارع يصل إلى 10 الآف جنيه، طبقًا لقانون مجلس الوزراء الذي حدد الغرامة من 5 إلى 20 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية