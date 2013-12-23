بالصور| "الجيزة" تتحفظ على 10 سيارات ألقت مخلفات بالطريق العام

كتب : محمد الأبنودي الإثنين 23-12-2013 16:54

تحفظت مباحث مرافق الجيزة، اليوم، على 10 سيارات ألقت مخلفات الهدم والأتربة في الشوارع، بنطاق أحياء المحافظة.

وكانت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، بالتعاون مع مباحث مرافق الجيزة، نظمت حملة مكبرة على السيارات التي تلقي المخلفات بالطريق العام، وتعيق مرور السيارات بالشوارع.

قال اللواء أحمد هاني، المشرف العام على هيئة نظافة وتجميل الجيزة، إن رجال المتابعة بالهيئة بالتعاون مع مباحث المرافق، ألقوا القبض على أي سيارة مخالفة تلقى القمامة ومخلفات المباني في الشوارع والطرق الرئيسية، حيث تحفظوا على 10 سيارات نقل مخالفة، بعدما ألقوا مخلفات الهدم بالطريق العام بالمريوطية وعلى الطريق الدائري وشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وأضاف، أن غرامة إلقاء السيارات للمخلفات في الشارع يصل إلى 10 الآف جنيه، طبقًا لقانون مجلس الوزراء الذي حدد الغرامة من 5 إلى 20 ألف جنيه.