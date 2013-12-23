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أهالي قرية في قنا يستقبلون مسئولا إماراتيا بـ"المزمار البلدي"

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أهالي قرية في قنا يستقبلون مسئولا إماراتيا بـ"المزمار البلدي" أهالي قرية في قنا يستقبلون مسئولا إماراتيا بـ"المزمار البلدي"

كتب : رجب آدم الإثنين 23-12-2013 17:04

استقبل أهالي قرية "كوم المؤمنين" التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بالإمارات، بعد ظهر اليوم، بالمزمار البلدي على نغمات أغنية تسلم الأيادي، تقديرا لدور بلاده في مساعدة اقتصادياً وسياسياً وخدمياً عقب ثورة 30 يونيو.

وعبر الأهالي عن فرحتهم بالزيارة، معتبرين أن المساعدات التي قدمتها الإمارتية لمصر "أخوية" من دولة شقيقة تقدر قيمة شقيقتها الكبرى، والتفوا حول مرماح الخيل الذي أعدت له ساحة للاستعراض على المزمار البلدي.

وتأتي زيارة وزير دولة الإمارات لمحافظة قنا للاطمئنان على إنشاءات الوحدات الصحية الممنوحة من الإمارات لصالح القرى المحرومة والأكثر فقرًا بصعيد مصر، حيث تفقد الوحدة الصحية لقرية "كوم المؤمنين" تحت الإنشاء، والتي ستقام على مساحة 6 قراريط.

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