منسق "تمرد صناع الأثاث" يتهم الغرفة التجارية بمخالفة القوانين بحملتها المؤيدة للدستور

كتب : سهاد الخضري منذ 49 دقيقة

اتهم معتز عوض، منسق حركة تمرد صناع الأثاث، الغرفة التجارية بالتحدي السافر للقانون ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الغرف التجارية والدعايا للاستفتاء على الدستور، وهو ما ليس باختصاص عملها، حيث إنه يعد خرق صريح للقانون يتوجب عليه محاسبه من قام بهذا الفعل بداية من رئيس مجلس الإدارة حتى باقي المسؤولين، خاصة أن القانون ينص على عدم خوض الغرف التجارية العمل السياسي.

كما ينص قانون الغرف التجارية عدم جواز شغل الغرف التجارية بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، كما يحذر تقديم أي مساعدة أو معونة بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية.