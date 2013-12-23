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"الشباب" تخصص 300 ألف جنيه لتسخين مياه حمام سباحة بحلوان الجديدة

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"الشباب" تخصص 300 ألف جنيه لتسخين مياه حمام سباحة بحلوان الجديدة "الشباب" تخصص 300 ألف جنيه لتسخين مياه حمام سباحة بحلوان الجديدة

كتب : زياد السويفي منذ 33 دقيقة

قرر المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، تخصيص مبلغ 300 ألف جنيه لتطوير حمام السباحة الموجود بمركز شباب حلوان الجديدة وتسخين المياه به ليتاح للأعضاء، خاصة وأن المركز يقع بمنطقة مأهولة بالسكان.

كما كشف الوزير، خلال تفقده لمركز شباب حلوان الجديدة اليوم، عن قيام الوزارة بتطوير نجيل الملعب القانوني الموجود بالمركز، وإنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي لكرة القدم، بالإضافة إلى دعم شعبة المعاقين بالمركز بمبلغ 20 ألف جنيه.

وشهد عبد العزيز عرضًا لفريق كرة الطائرة للمعاقين بالمركز، وعرضًا آخر لرياضة الملاكمة.

جاء ذلك أثناء تفقد وزير الشباب لمنشآت المركز التي تضم ملعبًا قانونيًا وحمام سباحة ومكتبة وصالة لياقة بدنية وملعبين لكرة السلة وملاعب خماسية وصالة حاسب آلي وحديقة للعائلات.

وقدم وزير الشباب الشكر لمن سبقوه فى تطوير مركز شباب حلوان الجديدة وجعله صرحًا رياضيًا على أعلى مستوى، يقدم أفضل الخدمات والأنشطة لأعضائه الذين يبلغ عددهم 17 ألف عضو حسبما ذكر رئيس مجلس إدارة المركز.

وأوصى "عبدالعزيز" مجلس إدارة المركز بالاستفادة من ميزانيتهم التي تصل إلى 800 ألف جنيه في العام في تطوير الإنشاءات الموجودة بالمركز، وصيانتها، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة التثقيفية والفنية بمسرح المركز.

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