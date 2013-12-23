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إتمام المصالحة بين "زليتم" و"الزوايدة" بالبداري ينهي 57 عاما من "الظلام والدم"

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إتمام المصالحة بين "زليتم" و"الزوايدة" بالبداري ينهي 57 عاما من "الظلام والدم" إتمام المصالحة بين "زليتم" و"الزوايدة" بالبداري ينهي 57 عاما من "الظلام والدم"

كتب : سعاد أحمدومحمود مالك منذ 17 دقيقة

تمكنت جهود اللجان الشعبية والأمنية والتنفيذية في إتمام المصالحة بين عائلتي "زليتم" و"الزوايدة" بمركز البداري بعد أكثر من نصف قرن من الخصومة راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا من أبناء العائلتين.

بدأت مراسم الصلح في السرادق المقام بمدينة البداري برعاية عائلة البوزة، وبحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، واللواء أبوالقاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والآلاف من أهالي العائلتين.

اُفتتحت مراسم الصلح بتلاوة آيات الذكر الحكيم والترحيب بالضيوف من القيادات، وألقى ممتاز العريان عضو لجنة المصالحات بأسيوط، كلمة حث فيها أفراد العائلتين على الاستجابة لنداء الصلح، وأن الساعي للصلح كالمجاهد في سبيل الله.

وقال الحاج محمد فتحي، أحد أفراد عائلة "زليتم" إن الخصومة تعود إلى عام 1956 لخلاف على أرض زراعية وراح ضحيتها خيرة شباب ورجال البداري، وأهدرت فيها العائلتان ملايين الجنيهات ومرت عليهم سنوات الظلام والدم.. وبهذا الصلح تم فتح صفحة جديدة بيننا وبين عائلة "آل زايد" كخطوة نحو مجتمع أكثر أمنًا وأمانًا.

وشكر حسين حداد من عائلة "الزوايدة" محافظ أسيوط ومدير الأمن ولجان المصالحات بالعمل والسعي لإنهاء هذه الخصومات، وتمنى أن يتم تهدئة باقي الخصومات بالبداري، مشيدًا بعائلة البوازة بالبداري المستضيفة للصلح والمنظمة له لجهودهم المضنية لإتمام الصلح والتهدئة.

وانتهت المراسم بقسم أفراد من العائلتين على كتاب الله بأنهما عن أنفسهم وكامل أفراد عائلتيهما ملتزمون بما اتفقوا عليه والمدون بمشاركة التحكيم والحكم الذي صدر اليوم وبأن جميع الخلافات والنزاعات والخصومات الثأرية، تم الصلح عليها صلحًا نهائيًا.

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