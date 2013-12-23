عشرة أسرار يجب أن لاتعرفها النساء عنك

تجاربك السابقة



بينما تتفاخر أمام أصدقائك بعدد تجاربك السابقة مع النساء، لا تتورط بمناقشة هذا الموضوع مع الفتاة التي ترغب بالزواج بها. لأنها لن تنسى وستجلب المتاعب لك ولو على المدى الطويل.



مستوى معيشتك أو دخلك



على الرغم من أن التطور الطبيعي لأي علاقة جدية هو الزواج والمشاركة في كل شيء ومن ضمنها حسابك في البنك، إلا أن بعض الرجال لا يحبون أن يقولوا كم يجنون من المال. ربما خوفاً من أن تكون الفتاة طامعة فيهم أو خوفاً من أن تتركهم إذا ما علمت بأنهم دون المستوى المادي الذي تطمح له. ومع ذلك، فان تلميحاً بالحقيقة واجب على الرجل ومن حق الفتاة، اترك الخيار لها.



فتاة أحلامك الخيالية



يجد العديد من الرجال متعة في اقتناء مجلات تحتوي على صور الفاتنات، وحديثاً مواقع الكترونية. ولكن لا داع أن تطلع خطيبتك على هذه المجلات والمواقع، وإلا ستصيبها بالإحباط، فكيف تستطيع أن تنافس فتيات مهنتهن الإثارة، وأسلوب حياتهن يعتمد على جذب الرجال. أما إذا كنت مستعداً لدفع مبالغ طائلة حتى تنافس خطيبتك تلك الفاتنات، قم باطلاعها على صورة الفتاة التي تحلم بها في عالمك الخيالي.



نقاط ضعفك



يحب الرجال أن يظهروا بمظهر القوي، ليس أمام أصدقائهم فقط بل وخصوصاً أمام الفتاة التي يخططون للزواج منها. لذلك إذا كنت عاطفياً ودموعك تنساب لأقل صورة مؤلمة. ابتعد عن الأفلام الرومانسية، والأغاني الحزينة، والذكريات المؤلمة، وحاول أن تقوي نزعتك الخشنة. قد ترحب بعض النساء بدموع التعاطف، والحزن ولكن قد تخسر بعض النقاط أيضا لحساب شخصيتك. كن قوياً ولا تدعها تراك ضعيفاً وإلا.



تجاربك أيام الطيش



يمر معظم الشباب بأيام طيش، مثل أول سيجارة، وأول قبلة، وأول مقلب في الصف. ولكن لا داع أن تخبر خطيبتك عن هذه الأيام، فربما ما يبدو مضحكاً لك وأصدقائك، يكون سبباً في نعتك بالمغفل بنظرها. اترك أيام الطيش للذاكرة وركز على الأمور التي تجعلك تبدو نبيهاً، ونشيطاً، ومحترم.



تخيلاتك الغريبة



يجب أن تتشاركا في بعض التخيلات، مثل منزل المستقبل، وعدد الأطفال، فهذا ما يجعل العلاقة بينكما تصبح قوية. ولكن لا تبالغ في تخيلاتك، وإلا ظنت خطيبتك بأنك تعاني من مرض نفسي.



مشاعرك الجنسية



لا داع أن تخبر فتاتك عن مشاعرك الجنسية اتجاهها فقد تبعدها هذه الأفكار عنك. احتفظ بمشاعرك الجنسية لليلة الزواج.

تذكارات من خطيبتك السابقة



حسناً، هذه قمة الغباء، لا تحتفظ بتذكارات من خطيبتك السابقة، مثل خاتم الخطبة، أو رسائلها أو صورتها. إذا كنت حقاً مستعداً للمضي قدماً في علاقة جديدة يجب أن ترمي بكل شيء يذكرك بالعلاقة السابقة، اترك الماضي للماضي وافتح صفحة جديدة.



لحظاتك المحرجة



كلنا مررنا بلحظات محرجة، على سبيل المثال، قمت باستخدام حمام السيدات في المطار، وقام رجال الأمن بإخراجك منه. لا داع أن تعرف خطيبتك عن هذه الأمور، فهذا سيسبب الإحراج لك، كما انك ستزيد عدد الأشخاص الذين سيهزؤون بك. احتفظ بكبريائك دائما أمام خطيبتك.



الخداع

إذا كنت بالفعل قد خنت خطيبتك السابقة مع فتاة أخرى، ولكنك تراجعت الآن عن هذه الأساليب، فيفضل أن لا تخبر خطيبتك عن هذه الحادثة، وإلا زرعت الشك في عقلها إلى الأبد.



نصيحة للرجال فقط

لا تذم أصدقائك أمام خطيبتك أبدا. أولاً سيبتعد أصدقائك عنك لأنك أفشيت أسرارهم. ثانياًُ، قد يكشف أصدقائك أسرار اشد خطورة عنك، رداً على خيانتك لثقتهم. كما أن خطيبتك لن تصدق بأنك لم تقم بإعمال شبيهة، ففي النهاية انتم أصدقاء مقربون. كن رجلاً واحمي نفسك وأصدقائك، وحافظ على أسرار الأخوة.

شبكةعيونالإخبارية

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