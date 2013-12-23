منى مينا تعليقا على وفاة أحد الأطباء بعدوى تنفسية: منظومتنا الصحية "مهترئة"

كتب : محمد سليمان الإثنين 23-12-2013 15:39

نعت النقابة العامة للأطباء الطبيب أحمد عبداللطيف، نائب رئيس وحدة الرعاية المركزة ببنها، والذي وافته المنية بسبب عدوى تنفسية قاتلة أصابته من إحدى مريضات الرعاية.

وقالت الدكتورة منى مينا، سكرتير عام النقابة، في بيان لها اليوم، "إننا ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا شهيد المهنة، ونتقدم بخالص التعازي القلبية لأسرته، مؤكدة أن ما حدث للزميل هو نتيجة منظومة صحية مهترئة تظلم كلا من الطبيب والمريض معا"، على حد قولها.

وأوضحت أنها ستواصل نضالها لإصلاح تلك المنظومة، مشيرة إلى أن النقابة تقدمت بطلب عاجل لوزارة الصحة لصرف تعويض مادي لأسرة الطبيب، وكذلك صرف معاش استثنائي منتظم لأسرته.

كما شددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حق الطبيب في حال عدم الاستجابة السريعة.

من جانبه استنكر الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، استمرار منظومة البدلات غير اللائقة بحجم المخاطر التي يتعرض لها الطبيب، والتي قد تصل للموت، مشيرا إلى أن بدل العدوى الذي يصرف للطبيب هو 19 جنيها.