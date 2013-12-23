440 مليون جنيه مقابل التغذية الكهربائية لمصانع حديد المصريين

نجحت شركة حديد المصريين فى الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء للتغذية الدائمة من الطاقة الكهربائية لمصنعى بنى سويف والعين السخنة وذلك مقابل 440 مليون جنيه بما يعادل 3.5 مليون جنيه لكل ميجاوات وبذلك تتوفر التغذية الدائمة من الكهرباء للمصنعين على مدار 24 ساعة.

وأكد شريف طنطاوى نائب رئيس مجموعة حديد المصريين للشئون المالية أن هذا المبلغ مقابل التغذية الكهربائية على أن تقوم الشركة بسداد استهلاكها من الكهرباء طبقاً لشرائح كثافة الاستهلاك.

وقال طنطاوى إن هذا الاتفاق يزيد من القيمة التنافسية للمجموعة وبالتالى يعود بأثر إيجابى سواء لاقتصاديات المشروع أو خزانة الدولة، وأضاف "طنطاوى" أن حديد المصريين سبق وأن قامت بدفع مبلغ 70 مليون جنيه مقابل تراخيص هيئة التنمية الصناعية.

وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم الاتفاق مع المساهمين بمجموعة حديد المصريين على ضخ 600 مليون جنيه لتمويل المشروعين "مصنع بنى سويف – مصنع العين السخنة" فى غضون الثلاثة أشهر المقبلة منهم 300 مليون جنيه قبل نهاية الشهر الجارى.