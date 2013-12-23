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9 ملايين ريال قد تحرم اتحاد جدة من المشاركة في دوري الأبطال

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9 ملايين ريال قد تحرم اتحاد جدة من المشاركة في دوري الأبطال 9 ملايين ريال قد تحرم اتحاد جدة من المشاركة في دوري الأبطال

يتعين على مسؤولي اتحاد جدة السعودي توفير تسعة ملايين ريال لنادي هايدوك الكرواتي وإلا فسيغيب العميد عن دوري أبطال أسيا.

وحصل نادي هايدوك على حكم من الفيفا ضد الاتحاد للحصول على كافة مستحقاته المالية عن انتقال لاعب الفريق السابق أنس الشربيني الذي رحل فيما بعد عن صفوف العميد بعد مشوار انتهى بتدخل المحكمة الدولية.

ووفقا لما ذكرته الصحف ، تلقت إدارة الاتحاد خطابا رسميا يطالبهم بضرورة سداد المبلغ، حتى يتسنى للفريق المشاركة في بطولة أسيا.

أنس الشربيني هو لاعب فلسطيني من أصل كرواتي يجيد اللعب في خط الوسط وانتقل لنادي الاتحاد قادما من هايدوك في يوليو 2012 مقابل مليون و800 ألف يورو بعقد يمتد لعامين لكنه بعد عدم تلقيه راتبه قرر ترك الاتحاد.

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فيديو اليوم السابع

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