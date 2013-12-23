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وزير الزراعة: وحدة لمتابعة وتقييم مشروعات برامج التنمية الزراعية

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وزير الزراعة: وحدة لمتابعة وتقييم مشروعات برامج التنمية الزراعية وزير الزراعة: وحدة لمتابعة وتقييم مشروعات برامج التنمية الزراعية

قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنشاء وحدة متابعة وتقييم لبرامج ومشروعات وسياسات التنمية الزراعية وخططها التنفيذية، بمركز البحوث الزراعية، وذلك ضماناً لتنفيذ مشروعات وبرامج وسياسات استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030.

وصرح الوزير، بأن تلك الوحدة ستنقسم إلى وحدة مركزية يكون مقرها الدائم بمركز البحوث الزراعية، وتم تشكيلها برئاسة وكيل المركز لشئون البحوث، وبعضوية 11 من الباحثين بالمعاهد التابعة للمركز، بالإضافة إلى خمس وحدات إقليمية بمقرات محطات البحوث الإقليمية، يصدر قراراً بتشكيلها من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس الوحدة.

وأوضح وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الوحدات الخمس الفرعية تم توزيعها بناء على تقسيم الأقاليم المختلفة فى ، على أن تكون محطة البحوث الإقليمية بالإسماعيلية، هى مقر اللجنة بإقليم شرق الدلتا، ومحطة البحوث الإقليمية بالنوبارية هى مقر اللجنة بإقليم غرب الدلتا، ومحطة البحوث الإقليمية بسخا مقر اللجنة الإقليمية بإقليم وسط الدلتا، أما مقر اللجنة بإقليم مصر الوسطى فسيكون بمحطة البحوث الإقليمية بسدس، بالإضافة إلى محطة البحوث الإقليمية بالمطاعنة، والتى ستكون بدورها مقرا للجنة الإقليمية الخامسة بإقليم مصر العليا.

وشدد على ضرورة توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز أعمال الوحدة من قبل مديرى ومسئولى البرامج والمشروعات والسياسات بالجهات المختصة بالوزارة، على أن تقوم الوحدة بتقديم تقاريرها لرئيس مركز البحوث الزراعية، والذى يقوم بدوره بعرضها.

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مصر 365

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