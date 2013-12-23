بالفيديو.. "التعليم" تهدى أغنية "لا للإرهاب" لشهدائها الطلاب

أنتجت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أغنية تحمل عنوان "لا للإرهاب"، وتمّ عمل الأغنية من خلال فريق العمل بوحدة الفيديو والمونتاج بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة ومركز التطوير التكنولوجى، كما تم الاستعانة بفريق الموسيقى والكورال بالوزارة، وطلاب المدارس فى التصوير.

وقال صلاح سليم، مخرج العمل، إن الوزارة تهدى الأغنية لشهدائها من الطلاب الذين راحوا ضحية الأحداث المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتكلّف مليما واحدا، واستغلّت مواردها الذاتية فى إنتاج الأغنية وإخراجها عبر وحدات المونتاج، بينما تم التصوير بالقرية الكونية التابعة للوزارة بالسادس من أكتوبر، وأدى الكليب طلاب مدرسة بورسعيد القومية.

يذكر أن الأغنية كلمات أحمد الصارم، ولحن وتوزيع نور البسيونى، وإخراج صلاح سليم، ومدير التصوير أسامة عواد، ومونتاج محمد الصاوى، والإشراف العام لأشرف محمود صفوت.