أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. "التعليم" تهدى أغنية "لا للإرهاب" لشهدائها الطلاب

Google+ Print
بالفيديو.. "التعليم" تهدى أغنية "لا للإرهاب" لشهدائها الطلاب بالفيديو.. "التعليم" تهدى أغنية "لا للإرهاب" لشهدائها الطلاب

أنتجت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أغنية تحمل عنوان "لا للإرهاب"، وتمّ عمل الأغنية من خلال فريق العمل بوحدة الفيديو والمونتاج بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة ومركز التطوير التكنولوجى، كما تم الاستعانة بفريق الموسيقى والكورال بالوزارة، وطلاب المدارس فى التصوير.

وقال صلاح سليم، مخرج العمل، إن الوزارة تهدى الأغنية لشهدائها من الطلاب الذين راحوا ضحية الأحداث المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتكلّف مليما واحدا، واستغلّت مواردها الذاتية فى إنتاج الأغنية وإخراجها عبر وحدات المونتاج، بينما تم التصوير بالقرية الكونية التابعة للوزارة بالسادس من أكتوبر، وأدى الكليب طلاب مدرسة بورسعيد القومية.

يذكر أن الأغنية كلمات أحمد الصارم، ولحن وتوزيع نور البسيونى، وإخراج صلاح سليم، ومدير التصوير أسامة عواد، ومونتاج محمد الصاوى، والإشراف العام لأشرف محمود صفوت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

بالفيديو.. إحباط ترويج ٩ كيلو فودو بالقاهرة

بالفيديو.. إحباط ترويج ٩ كيلو فودو بالقاهرة