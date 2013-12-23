وزير الأوقاف لسفيرة مصر بالفاتيكان: التواصل الحضارى يقوم على الاحترام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال لقائه سفيرة مصر بالفاتيكان، أن التواصل الحضارى ينبغى أن يقوم على الاحترام المتبادل، والعمل من خلال المشتركات الإنسانية، قائلا: "حوارنا مع الفاتيكان يكون وفقا لسياسة الأزهر ومنهجه الرشيد فى الحوار، بما يؤدى إلى حفظ الدماء والأموال والأعراض وتبادل المصالح والمنافع، لا على التصادم والتناحر والتخاصم والتقاتل".

من جانبها، شددت سفيرة مصر بالفاتيكان على أهمية دور الأزهر والأوقاف فى دعم سياسة مصر الخارجية، مشيرة إلى متابعتها للقضايا التى تطرحها وزارة الأوقاف فى إطار التطبيق العملى لتجديد الخطاب الدينى، من خلال تناول القضايا العصرية التى تتعلق بصالح الفرد والمجتمع، والإسهام فى إيجاد حلول بنّاءة لها، مقدرة هذا الدور الذى يقوم به الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وعبّرت سفيرة مصر بالفاتيكان عن أملها فى أن تشهد المرحلة المقبلة روحا جديدة فى التواصل الحضارى، على أساس الاحترام المتبادل الذى أشار إليه الوزير.