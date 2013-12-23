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عقد المؤتمر الصحفى لـ the voice امس الاحد بدون شيرين

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عقد المؤتمر الصحفى لـ the voice امس الاحد بدون شيرين عقد المؤتمر الصحفى لـ the voice امس الاحد بدون شيرين

كتب : شيماء الحويتى منذ 16 دقيقة

عقد أمس الأحد المؤتمر الصحفى لبرنامج اكتشاف المواهب the voice بالعاصمة اللبنانية بيروت ، وذلك بحضور فريق البرنامج عدا عبد الوهاب ، والذي كشف مازن حايك المتحدث الرسمى بأسم مجموعة mbcعن سبب غيابها قائلا : " شيرين تعتذر لجميع الموجودين خاصة من الصحفيين الذين حضروا خصيصا لمتابعة وقائع المؤتمر فقد كان لديها يوم طويل من التصوير وتعرضت لظرف خاص منعها من الحضور".

وحرص عاصي الحلاني، كاظم الساهر وصابر الرباعي على الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت عليهم ووعدوا بموسم مختلف مليىء بالمواهب و بالمفاجأت.

وبدأ المؤتمر بأغنية للفائز بلقب الموسم الأول مراد بوريقي من ألبومه الجديد، وبعدها كانت كلمة مـازن حـايك المتحدث الرسمي بإسم ''مجموعة MBC'' ومدير عام العلاقات العامة.

و أعرب عاصي الحلاني عن فخره بالمشاركة في البرنامج إلى جانب زملائه، كما حث على أهمية برنامج ''the Voice''، وانه يعتبره إضافة وقيمة للفن العربي فى المنطقىة العربية بأكملها .

و أكد كاظم الساهرعلى أن الأصوات في هذا الموسم رائعة مما يجعل المنافسة شديدة بينهم لدرجة تجعل عملية الاختيار بالغة الصعوبة.

وأصر صابر الرباعي على حضور المؤتمر الصحفى ،على الرغم من الظرف الذي عانه منه وهو وفاة والده.

التصنيفات | التتبع

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