غدًا.. البابا تواضروس يصل القاهرة بعد زيارة إلى أوروبا استمرت أسبوعين

كتب : مصطفى رحومة منذ 32 دقيقة

قال الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، إن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، سيصل القاهرة غدًا، بعد انتهاء ثالث زياراته الرعوية إلى أوروبا منذ جلوسه على الكرسي البابوي نهاية العام الماضي، وهي الزيارة التي استمرت لمدة أسبوعين قام البابا خلالها بتفقد كنائس سويسرا والنمسا وألمانيا، ودشن عددًا من الكنائس الجديدة وألقى العديد من المحاضرات.

وأضاف الأنبا أرميا أن البابا تواضروس توجه اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، في آخر أيام زيارته لأوروبا، كما انتدب البابا كلا من: اﻷنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، واﻷنبا ميشائيل أسقف المنيا، نيابة عنه للسؤال عن اﻷنبا ميخائيل مطران أسيوط الذي يعالج حاليًا بمستشفى نورد فست بفرانكفورت.

يذكر أن الأنبا أرميا سبق وأكد أن البابا تواضروس الثاني خضع خلال زيارته إلى أوروبا لحراسة أمنية مشددة، خوفًا من اعتداء عناصر الإخوان بالخارج عليه، فيما نفت الكنيسة الأرثوذكسية صباح اليوم، في بيان إعلامي، على لسان المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم، أن يكون البابا قد تعرض لأي اعتداء من الإخوان خلال زيارته إلى ألمانيا وفق ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية.

وأشارت مصادر كنسية إلى أن البابا تواضروس الثاني خضع لفحض طبي في فيينا على أسنانه، كما أجرى عدة فحوصات طبية عادية على ظهره في إطار الفحص العادي للاطمئنان على صحته بألمانيا.