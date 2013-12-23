"المصري الديمقراطي" يعلن دعم الدستور.. ويدعو للتصويت بـ"نعم"

كتب : كريم كيلاني منذ 16 دقيقة

أعلن محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، اليوم، عن قرار الحزب بدعم الدستور، والتصويت عليه بـ"نعم"، وذلك بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب، على القرار بنسبة 75%.

وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب، إن حملات دعم الدستور، سيتم إطلاقها في المحافظات والنجوع، لتحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، والتصوييت على الدستور بـ"نعم".

وأضاف أبوالغار، خلال المؤتمر الذي عقده الحزب بالعجوزة، للإعلان عن موقفه من الدستور، أن الدستور الجديد لم يغفل حق المرأة والطفل، فضلًا عن بقاء المادة الثانية كما هي، ومن أجل ذلك قرر الحزب التصويت بـ"نعم" على الدستور، وعقد مؤتمرات للحشد بـ"نعم" بكافة محافظات مصر.