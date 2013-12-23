نجوم الأهلي: «أبو تريكة» بتاع مصلحته.. واعتزاله «هروب»

تسيطر حالة من الغضب على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجاه زميلهم محمد أبو تريكة الذي تمسك بإعلان اعتزاله عقب إسدال الستار على مشوار فريقه في مواجهات مونديال العالم للأندية الذي أقيم مؤخرًا بالمغرب.

وعلمت "فيتو" بتفاصيل الأزمة الساخنة التي حملت اتهامات صريحة من نجوم الأهلي لزميلهم بالهروب من المسئولية والبحث عن مصلحته فقط بعد التمسك بالاعتزال رغم الحاجة الشديدة لخدماته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت مصادر داخل الفريق أن لاعبى الأهلي تنتابهم حالة من الغضب خلال الجلسات الأخيرة بعد العودة من المغرب لموقف اللاعب الذي تمسك بالاعتزال في الوقت الحالى رغم توسلات مسئولى القلعة الحمراء له للاستمرار على الأقل لنهاية الموسم.

أضاف المصدر: أبو تريكة خيب ظن زملائه بالرحيل في هذا التوقيت خاصة أنه وضع محمد يوسف المدير الفنى للفريق في ورطة كبيرة نظرًا لعدم وجود البديل المناسب له بالإضافة إلى صعوبة رفع اسمه من قائمة الفريق قبل انطلاق الدوري الجديد غدًا.

وأكد أن أبو تريكة لم يفكر سوى في نفسه فقط بعد أن تمسك بترك الأهلي وسط ظروف صعبة جدا بفضل اقتراب موعد الدوري وفى ظل امتلاء الفريق بعدد من النجوم الشابة التي كانت بحاجة إلى خبراته في هذه الظروف الصعبة بعد انتكاسة المغرب.

شبكةعيونالإخبارية

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