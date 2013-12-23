قبعة Beanie تزين رؤوس النجمات

النجمات هن من يشعلن الموضة دائماً، ويضعن بصماتهن الخاصّة عليها، حتى لو كانت الموضة موضة القبعة الصغيرة "بيني" (Beanie)، التي اعتمرتها نجمات كثيرات، وفق أسلوب كلّ واحدة منهنّ، وحسب وطرائقهنّ المميّزة. وقد كان ذلك كفيلاً بتحويل القبعة من قطعة اكسسوار كلاسيكيّة إلى أخرى مفعمة بالحيوية والديناميكية المحبّبة. ولعلّ النجمة Rihanna هي واحدة من اللواتي يعشقن هذه القبعة، وقد ظهرت بها في طلاتها المختلفة، واختارت في إحدى المرات واحدة تحمل الحرف الأول من اسمها "R"، فيما اعتمرت في طلّة أخرى قبعة باللون الأصفر المضيء، مع جاكيت عسكريّ بتدرّجات الأخضر والرمادي. أمّا النجمة Sarah Jessica Parker فقد التزمت بالقبعات المحاكة باليد، ولم تخرج كثيراً عن الألوان الهادئة، كالأزرق والرمادي الفاتح، فيما كانت النجمة Madonna أكثر مرحاً بقبعتها الطفولية، التي تحمل شكل قطّة بأذنين على الجانبين. وكذلك كانت الحال مع النجمة Jennifer Lopez، إذ ظهرت هذا الشتاء بقبعة صبيانية تشبه ما تلبسه تلميذات المدارس. ويُمكن القول إنّ النجمات لا يتساهلن كثيراً حين يصل الأمر إلى القبعة، التي تطوّق الوجه وتؤطّر ملامحه، ولا يرضين بغير الاختلاف والتفرّد كما يظهر من هذه اللقطات، التي ننقلها إليك، والتي تصوّر النجمات في مشاويرهنّ اليوميّة.

وصايا في لبس القبعة Beanie

• في زحمة ما هو معروض من ألوان وأشكال مختلفة، يُصبح الاختيار صعباً، لأنّ الأمر يتعلق بشكل الوجه ولون البشرة ونوع الثياب وأسلوب اللبس.

• تصلح هذه القبعة لطلات الكاجول ورحلات التسوق وللمساءات الباردة.

• عادة ما تنسجم هذه القبعة مع الثياب الضيّقة أكثر من ملاءمتها للثياب الفضفاضة.

• اختاري الألوان الحيادية، كالأسود والأبيض والرمادي والنيلي والبني، من أجل طلّة كلاسيكية رصينة.

• إذا كانت ثيابك واكسسواراتك داكنة اللون، فإن قبعة بلون مضيء، كالأحمر والأزرق والبرتقالي والأخضر، يمكنها أن تنعش الطلّة وتكسر من رتابتها.

• موضة قبعة Beanie لهذا الموسم بسيطة ولا تحتمل كثيراً من التزيينات.

• إنها قطعة "اليجب" في الأيام الباردة؛ لذا، يجب العناية بها وتحويلها إلى اكسسوار مبتكر.