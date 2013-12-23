Justin Timberlake هو الأكثر أناقة في 2013

حصل الموسيقي الشاب Justin Timberlake على لقب أكثر النجوم أناقة في 2013 في تصويت أقامته مجلة "GQ"، ويمكن أن نقول أنه استحق هذا اللقب بجدارة، حيث شوهد بأناقته المعهودة في مختلف الحفلات، مثل: حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، ويسبقه مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا.

يولي Justin Timberlake أناقته ومظهره العام الكثير من الاهتمام حتى أصبح من النجوم الذين يحددون الاتجاهات الأبرز في عالم الأزياء الرجالية، وعلى الرغم من أنه يظهر بالبدل الرسميّة في احتفالات السجادة الحمراء، إلا أنه يعتمد اللوك البسيط الغير مبالٍ خلال ظهوره النهاري غالباً، وقد صاحبته زوجته الجميلة Jessica Biel في العديد من المناسبات، فشكلا زوجاً في غاية الأناقة على السجادة الحمراء.

شاهدي صور النجم Justin Timberlake، واحكمي إن كان الرجل الأكثر أناقة في 3013.