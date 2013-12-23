تعرّفي إلى مجموعة ريم عكرا لما قبل خريف 2014

ركزت المصمّمة ريم عكرا في مجموعتها لموسم ما قبل خريف 2014 على إعادة إحياء القطع المميزة. وسلّطت الضوء على ملابس السهرة الرسمية التي شهدت نجاحاً باهراً في مجموعاتها. فعرضت دزينة أو أكثر من الفساتين الضيّقة التي تصل إلى حدود الركبة، والمزينة بالتخريمات السوداء المصنوعة من مروحة بالأحجار الثمينة، مثل الزمرد والجمشت والياقوت والتوباز وغيرها. تصاميم متنوعة، بإمكانك ارتداؤها في حفلات ومناسبات مختلفة مثل حفلات الزفاف أو حفلات غالا رسمية، أو حتى خلال سهرة مع بعض الأصدقاء. وكانت المصممة قد صرحّت قبل العرض أن مجموعتها تقدّم فستاناً لكلّ مناسبة.

ومن المعروف عن المصمّمة ريم عكرا أنها تتميز بتصاميمها الخلابة التي تجد مكانها على البساط الأحمر. ولعلّ أبرز التصاميم التي شهدت نجاحاً، كانت قطعة باللون الأزرق الملكي مكشوفة عن الكتفين تبرز منحنيات الجسم بطريقة رائعة، فضلاً عن سلسلة من الفساتين الرسمية الدرامية المصنوعة من الحرير وقماش الشانتون. وما ميّز الفساتين المصنوعة من قماش الشانتون عن غيرها من الفساتين كان غياب الزينة فيها، على الرغم من ان الزينة والترتر يشكلان العلامة الفارقة في تصاميم أكرا.

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