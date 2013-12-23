عالم فلك: «السيسي» رئيسًا في 2014.. و«المعزول» لن يتعرض لأذى

توقع الدكتور السيد الشيمي، عالم الفلك، أن يصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيسا لمصر عام 2014 بـ«تأييد شعبي كبير، واتفاق دولي غير مسبوق من المجتمع الغربي».

وقال الشيمي، خلال لقائه مع الإعلامي عادل حمودة، مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، الأحد، إن «الفريق السيسي يتحلى بصفات الجرأة والشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار، ولن يستطيع أحد التعرض له».

وتنبأ بسطوع نجم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، منتصف العام المقبل، بعد عودته لمصر، متوقعا أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لن يحظى بأي تأييد شعبي مرة أخرى، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي، لن يتعرض لأي أذى قبل انتهاء محاكمته أمام القضاء.

شبكةعيونالإخبارية

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