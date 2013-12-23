تجمهر المئات امام مستشفى شربين بالدقهلية بعد مقتل شخصين من قرية واحدة‎

تجمهر المئات من اهالى قرية الفشاشة التابعه لمركز شربين بعد العثور على جثمان اثنين من ابناء القرية مصابين بطلقات نارية داخل احد المصارف.

تلقى اللواء سامى الميهى اخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بتغيب شخصين من احد القرى بشربين منذيوم الجمعه الماضية على الفور تم تشكيل فريق بقيادة الرائد احمد حسين رئيس مباحث مركز شربين وتم عمليات التحريات والتوصل اليوم الاثنين الى جثمان المتغيبين وهم عماد صبرى حسونة 22 سنة نجار مسلح ومحمد القياس النادى 20 سنة نجار موبيليا والعثور على جثمانهما فى مصرف ابو جلال مصابين بطلقات نارية وبتكثيف البحث تم ضبط الدسوقى صبرى من قرية ابو جلال التابعة للمركز وجارى التحقيق معه بعد اعترافة بالجريمة بعد تضيق الخناق علية.