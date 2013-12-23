بالصور.. نقل عميد صيدلة الزقازيق للمستشفى بعد تعدي طلاب الإخوان عليه بالمدرجات

قال مصدر مسئول بجامعة الزقازيق انه تم نقل الدكتور عبد الله الشنوانى عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق إلى مستشفى صيدناوى لتلقى الاسعافات بعد إصابته بجرح قطعى بالرأس اثر تعدى عشرات الطلاب من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسىي عليه داخل مدرجات الكلية .

جاء ذلك بعد ان نظم طلاب كلية الهندسة مظاهرة انضم إليها طلاب كلية الآداب والتربية والصيدله بطلاب كلية الصيدلة.

وأكد المصدر ان أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة نظموا لمبادرة اليوم بعنوان “اتعلم التعليم من حقك ” ، وهو ما رفضه عشرات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في إطار دعواتهم للاضراب عن دخول المحاضرات حتى الافراج عن زملائهم المعتقلين .

وفي نفس السياق قام المئات من أهالي مدينة الزقازيق منذ قليل من عصر اليوم الاثنين ، بتفريق مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والطلاب عقب خروجهم بمسيرة من مسجد المدينة المنورة .

تلقى اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية إخطار من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد قيام الأهالي بمنطقة القومية بتفريق مسيرة تضم ما يقرب من 500 شخص من أعضاء الاخوان والطلاب خرجت من أمام مسجد المدينة المنورة وأثناء توجهم إلى منطقة القومية قام الأهالي وأصحاب المحال التجارية بتفريقهم ورشقهم بالحجارة .