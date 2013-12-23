شيخ الأزهر لـ"سفيرة مصر بالفاتيكان": يجب فتح حوار متكافئ بين أتباع الديانات

كتب : وائل فايز الإثنين 23-12-2013 15:26

بحث شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، اليوم، مع السفيرة وفاء بسيم، سفيرة مصر المرشحة لدى الفاتيكان، سبل العمل على استئناف الحوار وإنشاء لجنة جديدة مصغرة لوضع أسس جديدة للحوار المتكافئ بين أتباع الديانات يرسخ لاحترام العقائد والمقدسات، ويمنع ازدراء الأديان.

كما أوضح فضيلته أن الأزهر حريص على الحوار والسلام، باعتبار السلام حقا للشعوب، مضيفا "لكن لابد أن نبني منهجا جديدا يقوم عليه الحوار، كالسلام العام والتعايش ومحاولة عولمة الثقافة بما يتناسب مع منظومة القيم واحترام الحضارات والإبقاء عليها".

من جانبها أوضحت السفيرة وفاء بسيم، أنها طلبت إنشاء مرصد دولي لتسجيل أي انتهاك لحقوق الإنسان وستعمل على هذا الطلب بمنتهى الجدية.